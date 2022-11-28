В Иркутской области 13 домов остались без тепла при морозе -40

Порядка 13 домов в поселке Артёмовский Иркутской области остались без отопления из-за коммунальной аварии. По данным «Яндекс.Погоды», в местности температура опустилась до -38 градусов, что ощущается как -42 градуса.

Тепло ушло из домов из-за порывов на водоводе. На месте работают инженерные бригады, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе 8 детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС. Готовятся пункты временного размещения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кобзев заверил, что держит ситуацию под контролем, на месте находится замглавы района Игорь Крицкий. Жильцам домов, пострадавших от аварии, рассказали о возможности перейти в пункты временного размещения. Местные власти проверят всех, пройдут по квартирам.

«Игорь Крицкий сегодня пройдет по квартирам, попавшим под отключение. Необходимо оценить ущерб», – пояснил губернатор.

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Артёмовский, Наталья Рязанова

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