Жители целого района в Челябинске второй день сидят без отопления

В Челябинске из-за аварии без тепла остались жители Металлургического района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с отоплением в домах Металлургического района Челябинска начались в воскресенье, 30 октября. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам челябинцев, без тепла и горячей воды остались жители северной части района, входящей в обособленную зону теплоснабжения 02 (от Шоссе Металлургов и севернее). Снижение параметров здесь зафиксировали около 17:30.

В ЕДДС Челябинска агентству сообщили, что причиной отключения стала крупная авария. В настоящее время она устранена, началось подключение системы.

Дома, оставшиеся без тепла, обещают полностью подключить к вечеру понедельника, 31 октября (ориентировочно, до 18:00, такие данные горожане приводят в социальных сетях). О том, когда именно отопление вернётся в конкретные дома, в ЕДДС посоветовали справляться в управляющих компаниях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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