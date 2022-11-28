В Италии семеро стали жертвами оползня, пятеро пропали без вести

Экстренные службы продолжают поиски пяти пропавших в результате оползня на итальянском острове Искья. Спасатели откопали из грязи тела семи погибших, среди которых младенец, передает BMF-TV.

На острове неподалеку от Неаполя прошли проливные дожди, которые вызвали оползень. Волна грязи и камней погребла под собой несколько домов, повреждены еще около 30 строений.

Тела семерых погибших достали из-под завалов. Среди них 21-дневный младенец, его родители, турист из Болгарии и 31-летний местный житель. Также найдены тела 5-летней девочки и ее 11-летнего брата. Остается неизвестной судьба 15-летнего подростка и четырех взрослых, пишет Il Giornale di Vicenza.

На индонезийском острове Суматра три человека погибли в результате оползней.

Москва, Наталья Рязанова

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