российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 16:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярске подросток зарезал отчима

Полиция Красноярска задержала 14-летнего подростка по подозрению в убийстве отчима. Мальчик решил ножом закончить ссору матери и сожителя, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент случился 27 ноября в Кировском районе города, в тот же день подростка задержали. По версии следствия, мать мальчика и ее сожитель распивали спиртное, и между ними возник конфликт. Пока женщина ругалась с сожителем, ее сын взял нож и несколько раз ударил 44-летнего мужчину.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – пояснили в ведомстве.

В Красноярске 16-летний подросток украл ружье и застрелил мужчину, пытавшегося помешать ему угнать машину.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,