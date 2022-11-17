В Красноярске подросток застрелил человека из украденного ружья

В Красноярске задержали 16-летнего подростка, который украл ружье и застрелил человека, а затем пытался скрыться на угнанной машине. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено 11 ноября. Юноша в состоянии алкогольного опьянения залез в один из домов дачного поселка. Там он украл гладкоствольное охотничье оружие «ТОЗ-34Р» и патроны. Подросток увидел припаркованный автомобиль и решил угнать его.

«При попытке завести автомобиль юношу окликнул собственник транспортного средства, в этот момент, не отказываясь от своих преступных намерений, подозреваемый напал на мужчину и, используя оружие, произвел не менее шести выстрелов в сторону мужчины, причинив огнестрельные ранения в область задней поверхности грудной клетки, поясничную и брюшную полость, правой стопы. Продолжая преступные действия, подозреваемый завел автомобиль и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

СКР возбудил несколько уголовных дел по статьям «убийство», «хищение оружия и боеприпасов», а также «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Подозреваемого задержали и поместили под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Красноярск, Зоя Осколкова

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