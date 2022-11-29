Калининградец попался на приготовлении пищи на Вечном огне

Следственный комитет в Калининграде возбудил уголовное дело об осквернении надмогильного сооружения. Местный житель использовал Вечный огонь для приготовления пищи, рассказали в ведомстве.

По версии следствия, утром 27 ноября 45-летний мужчина принял Вечный огонь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде – братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, за горелку. Его действия записала камера видеонаблюдения, и правоохранители быстро установили его личность.

«С подозреваемым работают следователи. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ». – говорится в сообщении управления СКР по региону.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования, сообщили в областном ведомстве.

В Свердловской области случился скандал из-за видео, на котором школьники якобы жарили картошку на Вечном огне. Полиция выяснила, что подростки нагревали самокат, с ними проведена беседа.

Калининград, Наталья Рязанова

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