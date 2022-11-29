В Новосибирске школьнице сломали спину на уроке физкультуры

Ученица 6 класса одной из школ в Первомайском районе Новосибирска оказалась в больнице после урока физкультуры. По словам сестры пострадавшей Екатерины, у девочки сложный перелом позвоночника.

Старшая сестра школьницы написала пост в группе «ЧП Новосибирск» и пожаловалась на бездействие администрации школы. По ее словам, днем 28 ноября во время урока в спортзале одноклассник с силой напрыгнул на спину девочки. Учитель физкультуры оказал школьнице первую помощь, классная руководитель дала таблетку обезболивающего и позвонила родственникам пострадавшей.

«Классный руководитель не вызвала скорую помощь, дала таблетку. Девочка находится в больнице. Школа отказывается содействовать, родители мальчика отнекиваются», – говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».

Екатерина добавила, что предварительно у пострадавшей определили перелом двух позвонков. «Сестра не может ни ходить, ни стоять», – пояснила девушка порталу ngs.ru.

Мэрия Новосибирска пообещала дать ответ на это обращение до 2 декабря. Министерство образования области вместе с городским департаментом образования начали служебную проверку.

«Проводится педагогическая проверка обстоятельств и достоверности произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В одной из школ Новосибирской области восьмилетний мальчик умер во время урока физкультуры. Учителя подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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