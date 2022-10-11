Под Новосибирском второклассник умер на уроке

Восьмилетний мальчик умер во время урока физкультуры в одной из школ Новосибирской области. Учителя подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

10 октября в школе поселка Сокур проходил урок физкультуры для второго класса. Во время разминки один из учеников почувствовал себя плохо и упал. Учитель сразу вызвал скорую, но прибывшие медики ничего не сумели сделать – ребенок умер по пути в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ. Допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Областное министерство образования проводит служебное расследование. Для родителей погибшего, школьников и педагогов организована психологическая помощь, сообщает портал ngs.ru.

В Воронеже восьмилетний мальчик упал замертво во время урока. Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

Сокур, Наталья Рязанова

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