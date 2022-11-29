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NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 13:51 мск

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Украинские войска вновь обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими войсками приграничного поселка Теткино. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Надо отметить, что поселок Теткино Глушковского района неоднократно подвергался ударам со стороны украинской армии.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Старовойт уточнил, что повреждения получили объекты энергоснабжения, часть поселка осталась без света

По его словам, на место уже выехали ремонтные бригады. «В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», – пообещал он.

Напомнил, в Курской области действует «желтый» (повышенный) уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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