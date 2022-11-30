В Брянской области более 80 пожарных тушат горящие резервуары с нефтепродуктами

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил глава региона Александр Богомаз. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

По словам губернатора, в тушении огня задействованы более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. «Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Информации о пострадавших нет.

Брянск, Наталья Петрова

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