В Брянской области более 80 пожарных тушат горящие резервуары с нефтепродуктами

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил глава региона Александр Богомаз. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. Что стало причиной возгорания, неизвестно.
По словам губернатора, в тушении огня задействованы более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. «Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Информации о пострадавших нет.
Брянск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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