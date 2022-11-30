В аварии с автобусом под Тулой пострадали семь человек

В Тульской области автобус столкнулся с автопоездом. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В транспорте ехали рабочие одной из торговых сетей. Автопоезд был припаркован на обочине трассы. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем.

Семеро пострадавших были доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Как уточнили в надзорном ведомстве, тяжело травмированных среди них нет.

В прокуратуре добавили, что собственник автобуса допустил выезд транспортного средства на маршрут с нарушениями.

Тула, Зоя Осколкова

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