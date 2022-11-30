ВСУ обстреляли три приграничных российских региона

Три российских региона – Курская, Белгородская и Брянская области – подверглись сегодня, 30 ноября, обстрелам со стороны украинских войск. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили частные жилые дома, обесточен один из приграничных брянских поселков.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле поселка Тёткино Глушковского района. По его словам, зафиксировано не менее шести ударов, два прямых попадания пришлись на жилой дом. В результате обстрела загорелась кровля, на месте работают пожарные.

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Красное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений», – написал он в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ территории Суземского района. В результате удара «в поселке Суземка нарушено электроснабжение», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что во всех трех регионах действует повышенный («желтый») уровень террористической опасности.

Москва, Наталья Петрова

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