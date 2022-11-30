Потушен пожар на крупнейшей ТЭЦ Перми, есть погибший и пострадавшие

Пожар на территории ТЭЦ-9 в Перми ликвидирован на площади приблизительно 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Сообщение о возгорании на кровле одного из цехов ТЭЦ поступило в 12:58 (10:58 мск), пожар локализовали в 13:57, а в 14:11 полностью потушили.

По предварительной версии, пожар произошел из-за проведения ремонтных работ на кровле цеха. «Никаких взрывов не было», – сообщили в управлении МЧС (цитата по РИА «Новости»).

Во время пожара, по последним данным краевого минздрава, пострадали три человека, один из них позже скончался, передает «Интерфакс». Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Ранее в ведомстве сообщили, что один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, врачи скорой помощи проводят реанимационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на территории самой крупной в городе ТЭЦ-9 произошел пожар в котлотурбинном цехе, огонь охватил кровлю цеха. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором, как утверждалось, запечатлен момент начала пожара на ТЭЦ.

Добавим, что по, информации МЧС, ТЭЦ-9 продолжает поставлять тепло в город. В то же время в краевом МинЖКХ заявили, что проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на ТЭЦ-6.

Тем временем, прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по факту пожара на территории ТЭЦ-9, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Пермь, Наталья Петрова

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