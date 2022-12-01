В Волгограде ребенок погиб в загоревшейся машине

Четыре автомобиля загорелись на стоянке в Волгограде утром 1 декабря. В результате пожара погиб трехлетний ребенок и пострадал 52-летний мужчина.

По данным МЧС, пожар случился около 8 утра на улице Комарова. Предварительно, в автомобиле «Шкода» находились два ацетиленовых баллона. Случилась утечка газа, который вспыхнул, а огонь перекинулся на три соседние машины.

«Два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Шкода» обнаружено тело ребенка. 52-летний владелец автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в больницу», – рассказали в ГУ МВД по региону.

Следственный комитет по факту смерти ребенка возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств пожара.

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Волгоград, Наталья Рязанова

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