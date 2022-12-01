Вертолет с заглохшим двигателем экстренно сел под Омском

Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области. Предварительно, у воздушного судна отказал двигатель, передает NGS55.RU.

По данным Минздрава, вертолет перевозил 21 вахтовых рабочих из Тары, когда пилот заметил неполадку. Около 12:20 часов вертолет совершил аварийную посадку. Никто из 21 человека на борту не пострадал.

В связи с инцидентом Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

Напомним, под Тверью два человека погибли в результате крушения частного вертолета Robinson. Пилот и пассажир погибли из-за полученных травм.

Омск, Наталья Рязанова

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