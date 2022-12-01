На Гавайях два вулкана извергаются одновременно

Двойное извержение вулканов происходит на большом острове Гавайев впервые с 1984 года. В Национальном парке Гавайских вулканов событие назвали «священным» для местных жителей.

Вулкан Мауна-Лоа в национальном парке начал извергаться в конце ноября. Теперь к нему присоединился Килауэа. Он меньше по размеру, но более активный: недавнее извержение было в 2018 году, передает телеканал CBS News.

Агентство по чрезвычайным ситуациям считает, что прямой угрозы для жителей нет. Ситуация может измениться, если поток лавы изменит направление, поэтому извержение находится под постоянным наблюдением. Медики также обеспокоены, что выбросы пепла и вулканических газов могут ухудшить состояние воздуха.

Но не все жители островов воспринимают двойное извержение как бедствие.

«Это редкий случай, когда два извержения происходят одновременно. Для жителей Гавайев это очень священное событие, за которым мы наблюдаем», – заявила представитель Нацпарка Гавайских вулканов Джессика Ферракейн.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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