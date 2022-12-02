В курском поселке восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ

В поселке Тёткино Курской области восстановлено электроснабжение, прерванное из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Накануне в Тёткино с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет, однако была нарушена работа подстанции, отмечал губернатор. В результате без света остались сам поселок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи. На время проведения ремонтных работ на подстанции котельную, которая обслуживает населенные пункты, подключили к электрогенераторам.

Приграничные поселки Курской области практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.

Добавим, что все школы приграничного Суджанского района Курской области со 2 декабря перешли на дистанционное обучение в целях безопасности. Ранее в таком формате работали 9 школ района.

Курск, Наталья Петрова

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