СМИ: в турецком порту взорвался танкер

В турецком порту Самсун произошел взрыв, приведший к сильному пожару. Столб густого черного дыма был виден за несколько километров, передает Aydinlik.
По данным портала, взрыв случился на танкере у побережья Черного моря утром 2 декабря. Пожар после взрыва был таким сильным, что потребовалось несколько пожарных машин для борьбы с огнем. Пожарные сумели локализовать и полностью потушить пожар.
Специалисты выясняют причину взрыва. О погибших и пострадавших не сообщается.
В порту Сейшельских Островов на борту испанского рыболовецкого судна прогремел взрыв. По меньшей мере два человека погибли.
Самсун, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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