Два человека погибли при взрыве на испанском судне

Взрыв прогремел на борту рыболовецкого судна в порту Сейшельских Островов. По меньшей мере два человека погибли, передает агентство EFE.

Взрыв случился 15 июня на испанском судне Albacora Cuatro по ловле тунца. Две моряка погибли на месте, еще восьмерых с травмами отвезли в больницу.

Судно находилось на ремонте. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка аммиака, который сдетонировал.

Напомним, в порту неподалеку от Бангкока случился взрыв на нефтяном танкере. Один человек погиб, трое пострадали.

Виктория, Наталья Рязанова

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