Нефтяной танкер взорвался в порту Таиланда

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве на нефтяном танкере в таиландском порту неподалеку от Бангкока. На момент взрыва на судне не было груза.

Утром 9 марта танкер Smooth Sea 2 находился у причала в порту провинции Самут Пракан, в центральном Таиланде. Внезапно на судне один за другим случились два взрыва, и судно загорелось. Прибывшие пожарные сумели быстро справиться с огнем благодаря тому, что нефтеналивные танки судна были пусты.

По данным местных властей, один человек погиб, трое пострадали, из доставили в больницу. Ведется следствие, специалисты выясняют причины взрыва, передает «Вести.ру».

Smooth Sea 2 был построен в 1983 году и ходил под флагом Таиланда.

Ранее на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в акватории реки Лены в Иркутской области случился взрыв. Пострадали два человека. предварительно, сдетонировали пары нефтепродуктов.

Москва, Наталья Рязанова

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