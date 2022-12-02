В Приморье нашли экипаж рухнувшего истребителя

Спасатели нашли летчиков рухнувшего истребителя МиГ-31. Оба живы и чувствуют себя удовлетворительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Экипаж найден и будет эвакуирован наземным транспортом. Люди находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказал собеседник. Сотрудники Приморской поисково-спасательной службы помогали в поисках летчиков.

МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, но вскоре после взлета рухнул в окрестностях села Алексеевки. Местные жители записали на видео столб дыма на месте крушения самолета. Ролик опубликован в группе «ЧП Приморье» во «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что истребитель загорелся еще в воздухе и врезался в сопку почти перпендикулярно. На месте катастрофы нет жилых строений, никто из гражданских не пострадал.

Алексеевка, Наталья Рязанова

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