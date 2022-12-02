российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 11:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Истребитель МиГ-31 упал в лесу в Приморском крае

Архив, фото: Минобороны РФ

В Надеждинском районе Приморского края разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Истребитель упал в лесном массиве рядом с селом Алексеевка. Катастрофа произошла сразу после взлета, информирует ТАСС.

Минобороны России подтвердило информацию о крушении МиГ-31. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, передает РИА «Новости». Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. «Экипаж катапультировался», – сказали в пресс-службе.

К месту инцидента вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

Вертолет с заглохшим двигателем экстренно сел под Омском / В Монако при падении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран / На Кубани СКР начал расследование смерти двух парапланеристов / Легкий самолет рухнул на жилой квартал в Колумбии / Голландский суд принял версию, что рейс MH17 сбили с территории, не подконтрольной Киеву / СКР расследует крушение МИ-2 в Костромской области / СКР подтвердил бессознательное состояние летчиков упавшего в Иркутске Су-30 / СКР раскрыл основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,