Истребитель МиГ-31 упал в лесу в Приморском крае

В Надеждинском районе Приморского края разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Истребитель упал в лесном массиве рядом с селом Алексеевка. Катастрофа произошла сразу после взлета, информирует ТАСС.

Минобороны России подтвердило информацию о крушении МиГ-31. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, передает РИА «Новости». Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. «Экипаж катапультировался», – сказали в пресс-службе.

К месту инцидента вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Владивосток, Наталья Петрова

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