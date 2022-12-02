Истребитель МиГ-31 упал в лесу в Приморском крае

В Надеждинском районе Приморского края разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.
Истребитель упал в лесном массиве рядом с селом Алексеевка. Катастрофа произошла сразу после взлета, информирует ТАСС.
Минобороны России подтвердило информацию о крушении МиГ-31. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, передает РИА «Новости». Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. «Экипаж катапультировался», – сказали в пресс-службе.
К месту инцидента вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Владивосток, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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