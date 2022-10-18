Падение Су-34 на девятиэтажку в Ейске: жертв уже 14

Количество погибших при падении бомбардировщика-истребителя Су-34 на многоэтажный жилой дом в Ейске Краснодарского края выросло до 14 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По его сведениям, из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Его личность установить пока не удалось, тело сильно обгорело, отмечается в сообщении.

Позже региональные власти подтвердили информацию, что жертвами ЧП стали 14 человек. Об этом, в частности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление ГО и ЧС.

Обновлено в 16:13. Четырнадцатого погибшего нашли под двигателем самолета, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, поисково-спасательные работы на месте катастрофы завершены, передает РИА «Новости». Глава региона также сообщил, что, согласно выводам экспертов, дом подлежит восстановлению – угрозы обрушения нет. Он добавил, что жильцы не пострадавших подъездов дома смогут вернуться в квартиры с 18.00.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек в результате крушения военного самолета в Ейске. В числе жертв – трое детей. Пострадали 19 человек, из них пятеро детей.

Вечером 17 октября самолет Су-34 при наборе высоты упал на девятиэтажный дом в Ейске. Из-за розлива топлива произошел сильный пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание двигателя самолета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Следователи допрашивают двух летчиков, успевших катапультироваться из падающего самолета.

В Ейском районе объявлен трехдневный траур по погибшим.

По данным МЧС, в ликвидации последствий ЧП в Ейске задействовано 420 человек и более 100 единиц техники. Спасатели разбирают поврежденные конструкции, проводят аварийно-восстановительные работы, которые планируется завершить в течение суток.

Несущие конструкции пострадавшего жилого дома обследует мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Жители девятиэтажки вернутся в свои квартиры, если эксперты подтвердят устойчивость конструкций дома, сообщил глава края Вениамин Кондратьев. «При благоприятных условиях и положительном заключении экспертов мы приступим к восстановлению этого разрушенного пролета. В зависимости от степени повреждений это займет от месяца до пяти», – сказал он, добавив, что власти сделают ремонт. По словам губернатора, окончательное решение о судьбе дома будет принято позднее сегодня, 18 октября.

Краснодар, Наталья Петрова

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