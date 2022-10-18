СКР назвал главную версию крушения Су-34 в Ейске. Выживших летчиков допрашивают

Следственный комитет России квалифицировал крушение военного самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства. Основной версией произошедшего в СКР называют техническую неисправность воздушного судна. Следователи допрашивают двух летчиков, успевших катапультироваться из падающего истребителя-бомбардировщика.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК РФ.

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию. С места крушения воздушного судна изъяты бортовые самописцы. «Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома», – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 17 октября самолет Су-34 при наборе высоты упал на девятиэтажный дом в Ейске. Из-за розлива топлива произошел сильный пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание двигателя самолета. В результате крушения Су-34 погибли 13 человек, в том числе трое детей, еще 19 человек пострадали.

Аварийно-восстановительные работы на месте крушения планируется завершить в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. В ведомстве отметили, что угрозы обрушения дома нет.

Москва, Наталья Петрова

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