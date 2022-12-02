В Приморье школьник за рулем устроил массовое ДТП

Подросток угнал отцовскую машину и устроил ДТП с четырьмя автомобилями во Владивостоке. Родителям предстоит понести административную ответственность, а 13-летний угонщик уже получил затрещины от владельцев пострадавших машин и отца, рассказали очевидцы.

Массовое ДТП случилось около дома №25 по улице Олега Кошевого. Школьник на Daewoo Nexia врезался в Honda Accord, которую ударом отбросило на припаркованную Subaru Forester. Школьника это не остановило, и он поехал дальше. Но снова врезался в белую Subaru Forester и там остановился.

«Никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Законные представители виновника ДТП будут привлечены к административной ответственности. Им также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин», – пояснили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Полиция уже выяснила, что 13-летний виновник ДТП взял машину отца без разрешения. Автомобиль пока помещен на стоянку временного задержания.

Краевая прокуратура подтвердила, что материалы о происшествии направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воспитательного характера.

В Подмосковье четверо подростков, один из которых находился за рулем, погибли в результате столкновения с грузовиком.

Владивосток, Наталья Рязанова

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