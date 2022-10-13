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Четверг, 13 октября 2022, 12:29 мск

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Четверо подростков погибли в Подмосковье, врезавшись на родительской машине в грузовик

Четверо подростков, один из которых находился за рулем, погибли в Подмосковье в результате столкновения с грузовиком. Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня в ночное время на ул. Бирлово поле г. Дмитров, 15-летний подросток, управляя автомобилем марки «Пежо 308», принадлежащим его матери, совершил столкновение со стоящим на обочине дороги грузовиком. В результате водитель и три несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Подмосковья контролирует установление обстоятельств ДТП. «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей», – уточнили в надзорном ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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