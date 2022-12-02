В США гольфист откусил сопернику нос

В США двое игроков в гольф так яростно спорили о недавно законченной игре, что один откусил другому нос. Подозреваемый пытался скрыться от следствия, но позже сам сдался властям.

51-летний Марк Кертис Уэллс и его партнер по гольфу закончили матч и отправились в казино около города Билокси. На стоянке около заведения они принялись разбирать тонкости прошедшей игры и поссорились. Марк не сдержался и схватил соперника зубами за нос. Но сжал челюсти слишком сильно и откусил кусок плоти. В испуге он прыгнул в машину и уехал.

Пострадавшего отвезли в больницу, и врачи готовы были пришить пострадавшую часть, но не сумели найти нос. А Марк остыл и сам явился в полицию. Суд отпустил его под залог в 50 тыс. долларов, но дело все равно возбудили. Обвиняемому с острыми зубами грозит до семи лет тюрьмы.

В Англии игрока в гольф покусали свиньи. Животные забежали на территорию гольф-клуба и напали на игрока. Он получил травму ноги.

Билокси, Наталья Рязанова

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