Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

На аэродроме под Рязанью загорелся и взорвался бензовоз.

В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли, еще шесть пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Кроме того, из-за взрыва повреждения получил самолет.

ЧП случилось на стоянке авиационной техники, уточнил источник ТАСС в экстренных службах. По его сведениям, пострадали пять человек, двум из них причинен тяжкий вред здоровью. Информация об их состоянии не уточняется.

В приемном отделении Рязанской областной больницы подтвердили поступление в медучреждение пятерых человек после взрыва на аэродроме под Рязанью.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рязань, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»