Неизвестный дрон атаковал аэродром в Саратовской области – СМИ

В Саратовской области неизвестный беспилотник атаковал аэродром, есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza.

По ее сведениям, утром в понедельник, 5 декабря, беспилотный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Дрон повредил два самолета. Кроме того, два человека пострадали, их доставили в больницу.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, зафиксирован момент взрыва в районе аэродрома в городе Энгельсе.

Официальных комментариев пока нет.

Обновлено. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию о возможном инциденте в Энгельсе. «В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Бусаргин подчеркнул, что причин для беспокойства нет, «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал». По словам губернатора, «информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами».

Ранее сегодня сообщалось о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязань. Погибли три человека, по разным данным, пострадали 5-6 человек.

Саратов, Наталья Петрова

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