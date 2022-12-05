В Стамбуле автобус врезался в трамвай

В Стамбуле пассажирский автобус врезался в трамвай, подходивший к остановке. Порядка 19 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии.

Авария случилась в районе Алибейкёй и попала на камеры видеонаблюдения. Ролик с моментом ДТП опубликовал портал aydinlik. На кадрах видно, что трамвай от удара сложился почти пополам и сошел с рельсов. Трамвай снес будку охранника стоянки и протаранил два автомобиля. Мужчина сумел выбраться из будки живым.

Четырех пострадавших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Портал не уточняет, это были пассажира автобуса или трамвая.

Как сообщал «Новый День», пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Медицинская помощь понадобилась 39 пострадавшим.

Стамбул, Наталья Рязанова

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