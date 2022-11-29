В аварии с автобусом на севере Турции пострадали 39 человек

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 39 пострадавшим. Об этом сообщает телеканал TRT.

ДТП произошло в провинции Бартын, неподалеку от деревни Акчамесджит. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и перевернулся.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады полиции, медиков, службы спасения и пожарной охраны.

Различные травмы получили 39 человек. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу в городе Бартыне.

Анкара, Зоя Осколкова

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