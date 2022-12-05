Число погибших при обстреле Алчевска из HIMARS выросло до 10

Число жертв украинского обстрела города Алчевск в Луганской народной республике выросло до 10 человек. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram. По его словам, ранения получили больше 20 человек.

«По состоянию на 14.00 мск в результате обстрела общежития в Алчевске число погибших возросло до 10, двадцать четыре человека ранены», – написал Марочко.

Ранее сообщалось о девяти погибших гражданских лицах.

Общежитие, в котором находились переселенцы и рабочие, участвующие в восстановительных работах в ЛНР, попало под удар американских ракетных установок HIMARS около шести часов утра понедельника, 5 декабря. ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет.

Москва, Наталья Петрова

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