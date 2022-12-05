В Италии извержение вулкана привело к цунами

Извержение вулкана Стромболи на юге Италии привело к возникновению цунами. Высота волн у побережья достигала полутора метров, пишут «Известия».

Мощное извержение началось накануне днем с громким взрывом. Часть кратера обвалилась, и по склону полилась лава. Возмущения земной коры были такими сильными, что вызвали цунами.

В Индонезии на острове Ява активизировался вулкан Семеру. Извержение началось с выброса столбов дыма. На Гавайях происходит двойное извержение вулканов Мауна-Лоа и Килауэа впервые с 1984 года.

Рим, Наталья Рязанова

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