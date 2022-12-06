Нефтенакопитель загорелся в Курской области после удара беспилотника

Беспилотный летательный аппарат атаковал район курского аэродрома, в результате удара загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области, отметив, что никто не пострадал.

«Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. В регионе действует повышенный («желтый») режим террористической опасности. Накануне ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино и нанесли удар по поселку Гуево. В обоих населенных пунктах зафиксировано 34 прилета снарядов, сообщал Старовойт. В Теткино повреждены около 20 домов, в обоих поселках нарушено электроснабжение.

Курск, Наталья Петрова

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