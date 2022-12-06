Под Новосибирском подросток зарезал водителя-пенсионера, чтобы не платить за такси

В Новосибирской области подросток прокатился на такси, а чтобы не платить за поездку, убил водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 4 декабря 17-летний парень отправился на такси в одно из сел Барабинского района. Когда 62-летний водитель почти довез его до места, подросток бросился на него с ножом. Мужчина отбивался, но все равно получил несколько ударов в лицо и шею.

Подросток выскочил из машины, и водитель сумел доехать до соседнего села. Но там умер от ран.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователь готовит документы, чтобы просить суд арестовать подозреваемого на время следствия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Красноярске 16-летний подросток украл ружье и застрелил из него мужчину, мешавшего угонять машину.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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