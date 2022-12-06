До 10 выросло число погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Спасатели достали из-под завалов тела еще четырех человек, погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижневартовске. Общее число жертв инцидента увеличилось до 10 человек.

Утром пресс-служба Следственного комитета сообщила, что спасатели нашли в руинах рухнувшего подъезда погибшую женщину. Позже очевидцы рассказали в группе «ЧП Нижневартовск» о найденном под завалами теле мужчины. Через некоторое время в МЧС подтвердили обнаружение погибших ребенка и подростка.

Еще три человека считаются пропавшими без вести. Работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, взрыв произошел 4 декабря в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Следователи установили, что разгерметизация баллона привела к утечке, газ вспыхнул, и взорвался весь баллон. Перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде рухнули.

В первые часы после инцидента экстренные службы сообщили о шести погибших и девяти пострадавших. Судьба семи человек оставалась неизвестна, спасатели методично разбирали завалы и искали выживших.

Нижневартовск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»