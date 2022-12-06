В Приамурье стая собак набросилась на второклашку

Стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку в Тынде Амурской области. Ребенку потребовалась медпомощь, рассказали в прокуратуре региона.

«6 декабря на улице Московских строителей, рядом с магазином «Овощи-фрукты», на несовершеннолетнюю напала стая из 10 собак. Пострадавшая – девочка 2014 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Проезжавший мимо мужчина отогнал собак и оказал девочке первую помощь. У школьницы оказалась прокушена рука. Вместе с родителями ребенок побывал в больнице, где получил нужную помощь.

«Прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорных собак на несовершеннолетнюю. По итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования», – добавили в ведомстве.

На Ямале прохожий спас ребенка от стаи безнадзорных собак. Чиновники и подрядчик, отвечающий за отлов собак, стали фигурантами уголовного дела.

Тында, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»