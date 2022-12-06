Глава Нижневартовска назвал число жертв взрыва газа

Число официально подтверждённых жертв взрыва и обрушения части многоквартирного дома в Нижневартовске достигло восьми человек, сообщил глава города Дмитрий Кощенко. Городская администрация опубликовала список погибших и пострадавших.

«Из-под завалов дома N6А на улице Мира извлекли тело ещё одного человека. Извлекли ещё двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек», – написал Кощенко в своем телеграм-канале.

По данным городской администрации, всех погибших уже опознали. Среди них подростки 12, 16 и 17 лет, трехлетний мальчик. В больницах Сургута и Нижневартовска находятся четверо пострадавших.

Взрыв газового баллона в квартире второго этажа привел к частичному обрушению многоквартирного дома. В первые часы сообщили о шести погибших, позже – еще о четырех телах, найденных под завалами. Следователи возбудили уголовное дело.

Нижневартовск, Наталья Рязанова

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