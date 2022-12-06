Бьют из «Градов»: при обстреле ВСУ центра Донецка погибли 6 человек

Украинские войска продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по Донецку. Сегодня ВСУ трижды обстреляли центр Донецка из систем залпового огня «Град». Всего по городу было выпущено 20 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Жертвами обстрелов, по предварительным данным, стали шесть мирных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram. Среди погибших – депутат парламента ДНР Мария Пирогова.

По словам градоначальника, количество раненых уточняется. В свою очередь, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 10 раненых в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка.

Кулемзин отметил, что при ударах повреждены многоквартирные жилые дома по улицам 50 лет СССР, Челюскинцев, Ватутина. В домах выбиты стекла в окнах, имеются повреждения кровли и балконов.

«Также вновь пострадало здание средней школы № 22, художественный музей, учебный корпус №7 ДонНТУ, Спасо-Преображенский кафедральный собор, бизнес центр «Центавр Плаза», были попадания в районе «Донбасс Арены». На Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов и 2 автомобиля»», – написал мэр города.

Кроме того, повреждены Донецкий городской молодежный центр, торговые центры «Золотое кольцо» и Yellow в районе центрального универмага и детсад по ул. Челюскинцев.

Добавим, утром 6 декабря Донецк трижды подвергся украинским артобстрелам. По городу было выпущено 13 снарядов калибра 155 и 152 мм, информирует представительство ДНР в СЦКК.

Донецк, Наталья Петрова

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