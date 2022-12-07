Ученый-геодезист из Биробиджана арестован по делу о госизмене

Ученый-геодезист из Биробиджана Валерий Качин заключен под стражу по делу о государственной измене. Следователи ФСБ предъявили ему обвинение в госизмене и этапировали в московское СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. ФСБ засекретила материалы дела ученого.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области», – рассказал источник агентства.

Отмечается, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста ученому до 12 марта.

Специалисту по геоинформационным системам Валерию Качину 35 лет. Он окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. Качин работает в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области младшим научным сотрудником.

Москва, Наталья Петрова

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