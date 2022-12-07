В Новошахтинске задержан напавший на полицейских мужчина

Полиция задержала подозреваемого в нападении на своих коллег в Новошахтинске. Мужчину нашли в заброшенном здании недалеко от города.

«В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции при содействии сотрудников Росгвардии. Им оказался 38-летний уроженец другого региона», – сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев уточнил, что мужчину обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. С ним уже проводят следственные действия.

Накануне днем в пригороде города Новошахтинска неизвестный в камуфляже обстрелял сотрудников полиции и скрылся. Одного из правоохранителей доставил в больницу с огнестрельным ранением.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Расследованием занимаются специалисты первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Новошахтинск, Наталья Рязанова

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