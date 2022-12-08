Умерла пострадавшая от взрыва газа в Нижневартовске

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Нижневартовске выросло до девяти человек. Еще одна пострадавшая умерла в больнице.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», – сообщила администрация Нижневартовска в официальном телеграм-канале.

По данным департамента здравоохранения Югры, под надзором врачей остаются три человека. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, и у него отрицательная динамика.

«Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильны, угрозы жизни нет», – говорится в сообщении.

Вечером 4 декабря в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон. В результате восемь человек погибли, четверо из них – дети. Разрушен подъезд жилого дома, жители порядка 33 квартир временно переселены. Дание пройдет экспертизу на пригодность к проживанию и безопасность.

Нижневартовск, Наталья Рязанова

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