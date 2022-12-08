Украинские войска обстреляли поселок под Белгородом, повреждена ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками поселка в Яковлевском городском округе. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

«Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что в Яковлевском городском круге после громких звуков возник пожар и пропал свет.

Вечером 6 декабря Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района Белгородской области. Обошлось без пострадавших, повреждена ЛЭП.

Белгород, Наталья Петрова

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