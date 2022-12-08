В Монголии восемь человек задержаны по делу о краже угля

Правоохранители в Монголии задержали восьмерых подозреваемых по делу о хищениях угля, предназначенного на экспорт. По данным правительства страны, возбуждено 21 уголовное дело в связи с происшествием.

«Минувшей ночью арестованы восемь граждан, в том числе Баттулгын Ганхуягс, работавший исполнительным директором АО «Эрдэнэс Таван-Толгой». В офисе компании «Хишиг Арвин Индастриал», в домах и офисах задержанных проводится обыски», – пишет портал News.mn со ссылкой на Минюст страны.

Пресс-служба правительства Монголии сообщила, что всего возбуждено 21 уголовное дело. Расследование продолжается. Правительственная рабочая группа призвала следователей обнародовать имена подозреваемых, чтобы уменьшить напряженность в обществе.

Протесты в связи с хищениями угля продолжаются шестой день, большинство участников акций протеста – молодежь. Массовые митинги прошли 5 декабря, протестующие попытались штурмовать дворец правительства, но были оттеснены от здания.

Улан-Батор, Наталья Рязанова

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