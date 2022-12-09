В Амурском заливе опрокинулся катер с рыбаками

Катер с рыбаками опрокинулся в открытом море за пределами порта Владивосток. Людей успели достать из вод Амурского залива и переправить на берег, они живы.

Около 22 часов по местному времени в двух милях от входа в бухту «Воевода» в районе острова Русский рыболовное судно «РПВ-2259» опрокинулось, и трое рыбаков оказались в воде. Пострадавшее судно и людей заметили с самоходной баржи «Славянка-103». Рыбаков подобрали и высадили на берегу в районе бухты «Новик».

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, перевернутое судно отбуксировано в бухту Труда. Топливо во время инцидента не разлилось. Ведомство и Следственный комитет начали проверку обстоятельств инцидента.

«Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Три человека погибли при опрокидывании лодки в Японском море у побережья Сахалина. Четверо рыбаков вышли в море на моторной лодке проверить ловушки на осьминогов, но из-за сильной волны судно опрокинулось.

Владивосток, Наталья Рязанова

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