Власти Монголии рассекретили контракты госкомпании по требованию протестующих

Правительство Монголии решило снять гриф секретности с ряда контрактов компании «Эрдэнэс Таван-Толгой», как того требовали участники акций протеста. Власти заявили, что впредь откажутся от секретных договоров

Власти рассекретят девять контрактов, чтобы агентство по борьбе с коррупцией могло изучить их в рамках расследования. Доступ к документам также откроют для простых граждан, передает ТАСС со ссылкой на монгольский кабмин.

В Минюсте Монголии уточнили, что протестующие выдвинули три главных требования: раскрыть имена причастных к краже угля, наказать их тюремными сроками не менее 15 лет и раскрыть расходы за период борьбы с Covid-19. В министерстве отметили, что доступ к данным бюджета откроют на днях, но размер уголовного наказания – это компетенция суда, пишет портал News.mn.

Накануне правоохранители в Монголии задержали восьмерых подозреваемых по делу о хищениях угля. В их числе был Баттулгын Ганхуягс, работавший исполнительным директором АО «Эрдэнэс Таван-Толгой», по контрактам которой возникли вопросы.

Участники акций протеста вышли на улицы после ряда публикаций в СМИ о хищениях на 12,8 млрд долларов в сфере экспорта угля. Правительство создало специальную рабочую группу по расследованию дела о хищении.

Улан-Батор, Наталья Рязанова

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