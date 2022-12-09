В Стамбуле три человека пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле

Три человека пострадали в результате пожара в дорогом отеле в турецком Стамбуле. Делавшие в здании ремонт рабочие отравились угарным газом.

Возгорание случилось в пятизвездочном отеле около одного из османских дворцов. Пострадало крыло, в котором шел ремонт. Огонь возник на четвертом этаже и вызвал сильное задымление.

Персонал отеля вывел гостей и сотрудников на улицу. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, но трое рабочих успели надышаться дымом, передает «Интерфакс».

В стамбульском районе Фатих случился взрыв, в результате которого загорелся автомобиль. Пламя перекинулось на соседние машины.

Стамбул, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»