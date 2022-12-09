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Пятница, 9 декабря 2022, 15:18 мск

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В Индонезии на угольной шахте случился взрыв. Есть погибшие

Взрыв прогремел на угольной шахте в провинции Западная Суматра в Индонезии. Девять человек погибли, одного все еще ищут, передает AP.

В шахту спускались 12 горняков, когда смесь газов с примесью метана взорвалась в забое. Двух человек успели вытащить живыми, девять погибли на месте. Судьба еще одного остается неизвестной.

Спасателям пришлось выветривать газ и ядовитый дым, прежде чем они смогли спуститься вниз для поиска выживших и пострадавших. В забое продолжают проветривание.

На угольной шахте в турецкой провинции Бартын прогремел взрыв. В забое находились 110 человек, 40 погибли, 58 удалось спасти.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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