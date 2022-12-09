Около 400 сирот из Южной Кореи заявили о подлоге документов при своем усыновлении

Около 400 выходцев из Южной Кореи потребовали расследовать свое усыновление. Живущие в семьях США, Европы и Австралии граждане заявили, что агентства по усыновлению использовали подложные документы.

Комиссия по установлению истины и примирению Южной Кореи получила почти 400 обращений. Из первой 51 заявки по 34 официально начато расследование.

Большинство обратившихся считают, что им намеренно приписали сиротство при живых родителях, чтобы облегчить усыновление иностранцами. Некоторые уверены, что их данные перепутаны с другими детьми, и теперь они живут в чужих семьях или разлучены с настоящими родственниками.

По данным агентства, за последние 60 лет около 200 тыс. южнокорейских детей переехали в приемные семьи белых родителей в США и Европе. Большинство вывезенных детей были девочками. Агентства якобы использовали усыновление как способ вывезти из страны детей от незамужних женщин или бедных родителей.

Госдума РФ запретила иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ. Закон должен предотвратить торговлю российскими детьми.

Сеул, Наталья Рязанова

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