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Четверг, 8 декабря 2022, 13:38 мск

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Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое нововведение «позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется. Запрет также не будет распространяться на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

Кроме того, как уточнила пресс-служба Госдумы, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает гражданство РФ по рождению.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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